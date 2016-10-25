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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بفضل مكاسب الأسهم القيادية

Tue Oct 25, 2016 12:54pm GMT
 
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1238 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 1.5 بالمئة عند 5882.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر يقترب من مستوى مقاومة عند 5900 بما قد يقلص مكاسبه.

* مؤشر البنوك السعودي يقفز 2.8 بالمئة والبتروكيماويات 1.14 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق مرتفعة 4.6 بالمئة والراجحي 1.8 بالمئة وسابك 1.5 بالمئة وسامبا 3.8 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.4 بالمئة.

* أسهم مكة للتعمير تغلق منخفضة 0.6 بالمئة ودار الأركان 0.9 بالمئة والمواساة والمملكة 1.4 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 