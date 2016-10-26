أسهم البنوك تصعد بالبورصة السعودية
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.04% عند 5884.99 نقطة بدعم من أسهم البنوك.
* مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تقول إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.
* أسهم بنك الرياض تصعد 3.8% والراجحي 0.9% وبنك الجزيرة 2.6% ومصرف الإنماء 0.4% والمراعي 0.4% وزين 4.3% وحلواني اخوان 0.5%.
* أسهم سامبا تغلق منخفضة 1.1% وسابك وينساب 0.6% وسبكيم 0.8% وصافولا 0.9% وموبايلي 1.4%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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