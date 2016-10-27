لمحة -المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 5936.3 نقطة.

* مؤشر البنوك يقفز 1.5 بالمئة بعد وقف المركزي السعودي إصدار سندات محلية لشهر اكتوبر تشرين الأول.