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المؤشر السعودي يعوض خسائره الصباحية ويغلق مرتفعا

Sun Oct 30, 2016 12:39pm GMT
 
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1205 جمت -

* عوض المؤشر السعودي خسائره الصباحية وأغلق مرتفعا 0.7% عند 5977.98 نقطة بدعم من أسهم البنوك.

* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 2.4% والراجحي 0.89% وبنك البلاد 2.35% ومصرف الإنماء 1.1% وكيان 0.76% والمراعي 1.3% وحلواني اخوان 1% وموبايلي 1.7%.

* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.88% وبنك الرياض والمملكة القابضة 0.5% وبترواربغ 1.05% وينساب 1.3% وصافولا 2.2% وزين 2.7%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 