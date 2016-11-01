المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0721 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.3 بالمئة إلى 5991.7 نقطة.
* الرياض المالية تقول احجام التداول ضعيفة وحدة التذبذب في ازدياد.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحوم في مناطق المبالغة في الشراء وتقترب من إعطاء إشارات للبيع.
* أسهم سامبا تنخفض 1.8 بالمئة وصافولا 1.6 بالمئة وساب 2.1 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.8 بالمئة ودار الأركان واحدا بالمئة وأسمنت الجنوبية 1.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 0.7 بالمئة والحكير 0.6 بالمئة.
* صدرت أمس أوامر ملكية بإعفاء وزير المالية المخضرم إبراهيم العساف وتعيين محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية وزيرا جديدا للمالية. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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