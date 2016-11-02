لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الثانية

* المؤشر السعودي يغلق منحفضا 0.12 بالمئة عند 5989.6 نقطة.

* المؤشر يتراجع للجلسة الثانية على التوالي بعد صعود دام تسع جلسات.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات للبيع ومن المتوقع زيادة حدة التذبذب.