أسواق الخليج تتراجع ومصر ترتفع بدعم إجراءات لتشجيع الاستثمار

من أندرو تورشيا

دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء بعد تراجع البورصات العالمية وأسعار النفط لكن أسهم البنوك حدت من الخسائر في السعودية بينما صعدت مصر بعدما وافقت الحكومة على خطوات لتشجيع الاستثمار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 10.1 بالمئة في تسع جلسات حتى يوم الاثنين استجابة لطرح ناجح لسندات دولية وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من شح السيولة في النظام المصرفي.

وتراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف أمس الثلاثاء وانخفض 0.1 بالمئة اليوم. وزاد مؤشر قطاع البنوك 0.04 بالمئة وهو ما يشير إلى أن المعنويات الإيجابية بفعل إصدار السندات لم تتبدد بعد.

وانخفض سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة 3.2 بالمئة لكن سهم مصرف الراجحي ارتفع 0.9 بالمئة.

وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.5 بالمئة وكان كثير من الرابحين من أسهم شركات الفئة الثانية أو الثالثة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون مثل سهم شاكر للتجزئة الذي ارتفع 1.5 بالمئة بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح لتسعة أشهر بواقع 0.75 ريال للسهم للمساهمين المسجلين يوم الخميس.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا بالمئة مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.6 بالمئة.