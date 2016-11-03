لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يصعد 0.11 بالمئة إلى 5995.7 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن من المتوقع حدوث عمليات بيع لجني أرباح مع انخفاض مستوى تفاؤل المتعاملين بالسوق.