صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0733 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6065.2 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع في الرسم البياني اليومي واقتربت من مناطق المبالغة في الشراء في الرسم البياني الاسبوعي.
* الرياض المالية تقول من المتوقع أن يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاعات في الجلسات المقبلة.
* أسهم جبل عمر ترتفع 1.2 بالمئة وموبايلي 3.2 بالمئة والبحري 2.04 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة.
* أسهم الراجحي والمراعي تنخفض 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.9 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
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