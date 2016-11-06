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صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Sun Nov 6, 2016 7:41am GMT
 
[-] نص [+]

0733 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6065.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع في الرسم البياني اليومي واقتربت من مناطق المبالغة في الشراء في الرسم البياني الاسبوعي.

* الرياض المالية تقول من المتوقع أن يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاعات في الجلسات المقبلة.

* أسهم جبل عمر ترتفع 1.2 بالمئة وموبايلي 3.2 بالمئة والبحري 2.04 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة.

* أسهم الراجحي والمراعي تنخفض 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.9 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 