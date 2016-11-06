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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Sun Nov 6, 2016 12:07pm GMT
 
[-] نص [+]

1202 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 6106.3 نقطة.

* الرياض المالية تتوقع مزيدا من الصعود للمؤشر في الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.3 بالمئة وجبل عمر 1.2 بالمئة وموبايلي 3.9 بالمئة وسامبا 1.5 بالمئة وكيان 4.5 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 2.3 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة وبنك الحزيرة 0.8 بالمئة.

* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إيهاب فاروق)
 