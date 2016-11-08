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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Nov 8, 2016 8:02am GMT
 
[-] نص [+]

0726 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.8 بالمئة عند 6250.3 نقطة.

* صعود 160 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها صباحا واستقرار الأسهم الأخرى دون تغيير.

* مؤشر قطاع البناء والتشييد يقفز 1.4 بالمئة بعد إعلان الحكومة أمس عزمها تسوية كافة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للقطاع الخاص قبل نهاية 2016.

* مؤشر الاسمنت يقفز 1.3 بالمئة والاستثمار الصناعي 1.9 بالمئة والاستثمار المتعدد 1.1 بالمئة والتجزئة 1.2 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشر في مناطق المبالغة في الشراء لكن الزخم الحالي قد يستمر.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 4.3 بالمئة والسعودي الفرنسي ثلاثة بالمئة وساب 3.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.6 بالمئة ومعادن 1.8 بالمئة.

* أسهم جبل عمر ترتفع 0.7 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة ولا أسهم متراجعة بالسوق صباحا. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
 