لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0726 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.8 بالمئة عند 6250.3 نقطة.
* صعود 160 سهما بين 169 سهما جرى التداول عليها صباحا واستقرار الأسهم الأخرى دون تغيير.
* مؤشر قطاع البناء والتشييد يقفز 1.4 بالمئة بعد إعلان الحكومة أمس عزمها تسوية كافة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للقطاع الخاص قبل نهاية 2016.
* مؤشر الاسمنت يقفز 1.3 بالمئة والاستثمار الصناعي 1.9 بالمئة والاستثمار المتعدد 1.1 بالمئة والتجزئة 1.2 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشر في مناطق المبالغة في الشراء لكن الزخم الحالي قد يستمر.
* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 4.3 بالمئة والسعودي الفرنسي ثلاثة بالمئة وساب 3.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.6 بالمئة ومعادن 1.8 بالمئة.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.7 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة ولا أسهم متراجعة بالسوق صباحا. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
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