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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 2.1% عند 6327.8 نقطة

Tue Nov 8, 2016 12:12pm GMT
 
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1208 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 2.1 بالمئة عند 6327.8 نقطة.

* مؤشر البنوك السعودي يغلق مرتفعا 2.7 بالمئة والبتروكيماويات 1.9 بالمئة.

* الرياض المالية تتوقع استمرار الزخم الحالي.

* مؤشرات قطاعات التشييد والبناء تقفز 0.8 بالمئة والرعاية الصحية 7.02 بالمئة والتجزئة 2.9 بالمئة والاسمنت 3.3 بالمئة.

* الحكومة السعودية أعلنت أمس عزمها تسوية كافة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للقطاع الخاص قبل نهاية 2016.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 3.3 بالمئة وسامبا 4.2 بالمئة وسابك 1.17 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.4 بالمئة والأهلي التجاري 1.7 بالمئة.

* أسهم اكسترا تنخفض 1.7 بالمئة وتراجع 20 سهما آخرين لشركات صغيرة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 