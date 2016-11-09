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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع في التعاملات المبكرة لكنه يقلص خسائره

Wed Nov 9, 2016 8:35am GMT
 
[-] نص [+]

0803 جمت -

* المؤشر السعودي يقلص خسائره ويتراجع 0.2 بالمئة إلى 6315.5 نقطة.

* المؤشر استهل التعاملات منخفضا 2.6 بالمئة عند 6159.3 نقطة مع تقدم ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

* الرياض المالية تقول المؤشر يقترب من قمة وتوصي المتعاملين بالحذر.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.04 بالمئة والاتصالات السعودية 0.8 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.

* أسهم إعمار المدينة الاقتصادية ترتفع 5.8 بالمئة وصافولا 1.9 بالمئة وينساب 2.4 بالمئة والمراعي 1.4 بالمئة وزين السعودية 6.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 