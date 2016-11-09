لمحة -المؤشر السعودي يتراجع في التعاملات المبكرة لكنه يقلص خسائره

* المؤشر السعودي يقلص خسائره ويتراجع 0.2 بالمئة إلى 6315.5 نقطة.

* المؤشر استهل التعاملات منخفضا 2.6 بالمئة عند 6159.3 نقطة مع تقدم ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.