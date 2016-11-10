لمحة -أسهم البورصة السعودية ترتفع صباحا

* ارتفاع أسهم بنك الرياض 1.5 في المئة والراجحي 0.4 في المئة والبنك الأهلي 0.7 في المئة وسابك 0.6 في المئة واللجين 1.75 في المئة ونماء 1.9 في المئة.

* سهم موبايلي يرتفع 2.4 في المئة وزين 0.6 في المئة والاتصالات السعودية 0.8 في المئة ومعادن واحدا في المئة وجرير 1.7 في المئة والمراعي 2.5 في المئة وصافولا 1.2 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)