لمحة -البورصة السعودية ترتفع صباحا
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.22 بالمئة إلى 6541.9 نقطة.
* أسهم الراجحي تصعد 0.4 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والحكير 0.7 بالمئة وزين 1.2 بالمئة وموبايلي 7.6 بالمئة.
* قالت زين السعودية واتحاد الاتصالات (موبايلي) اليوم الأحد إن هيئة التحكيم ألزمت شركة زين بدفع مبلغ 219.46 مليون ريال (58.51 مليون دولار) لاتحاد اتصالات.
* وقالت زين إن الحكم "لن يكون له أثر مالي سلبي علي شركة زين إذ أن شركة زين سبق وأن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به".
* أسهم بنك البلاد تنزل 0.54 بالمئة وينساب 0.4 بالمئة وسبكيم 0.98 بالمئة وبترورابغ 1.4 بالمئة والمراعي 1.65 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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