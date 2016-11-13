لمحة -البورصة السعودية ترتفع صباحا

* قالت زين السعودية واتحاد الاتصالات (موبايلي) اليوم الأحد إن هيئة التحكيم ألزمت شركة زين بدفع مبلغ 219.46 مليون ريال (58.51 مليون دولار) لاتحاد اتصالات.

* وقالت زين إن الحكم "لن يكون له أثر مالي سلبي علي شركة زين إذ أن شركة زين سبق وأن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به".