المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0711 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.23 بالمئة إلى 6648.6 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتجه نحو منطقة مقاومة رئيسية عند 6700 - 6870 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع على إثر الزخم الذي تشهده السوق لكن احتمالية التصحيح في ازدياد كون المؤشرات الفنية في مناطق المبالغة في الشراء.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة وسافكو 2.14 بالمئة وصافولا والعربي الوطني 1.3 بالمئة ومعادن واحدا بالمئة.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي 0.8 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة والسعودية للأبحاث والتسويق يقفز 9.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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