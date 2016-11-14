Sun 25 Dec 2016 | 1:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Mon Nov 14, 2016 7:24am GMT
 
[-] نص [+]

0711 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.23 بالمئة إلى 6648.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتجه نحو منطقة مقاومة رئيسية عند 6700 - 6870 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع على إثر الزخم الذي تشهده السوق لكن احتمالية التصحيح في ازدياد كون المؤشرات الفنية في مناطق المبالغة في الشراء.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة وسافكو 2.14 بالمئة وصافولا والعربي الوطني 1.3 بالمئة ومعادن واحدا بالمئة.

* أسهم جبل عمر ترتفع 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي 0.8 بالمئة والاسمنت السعودية 0.4 بالمئة والإنماء 0.3 بالمئة والسعودية للأبحاث والتسويق يقفز 9.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 