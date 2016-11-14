مصادر: الإسلامي للتنمية يعلن عن جولة لترويج صكوك هذا الأسبوع

من ديفيد باربوشيا

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون مطلعون لرويترز إن البنك الإسلامي للتنمية سيعلن هذا الأسبوع عن جولة ترويجية بشأن بيع صكوك مزمع.

وقال مصرفيون ومستثمرون إن الإصدار المتوقع أن يتجاوز مليار دولار هو أحد إصدارات الدين القليلة المتبقية التي ستتم في الشرق الأوسط قبل نهاية العام في الوقت الذي تتقلص فيه فرصة الإعداد لسندات جديدة حيث تضع تقلبات الأسواق المستثمرين في موقف دفاعي.

ولم يرد البنك الإسلامي للتنمية على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق. وفوض البنك تسعة بنوك في بيع سندات إسلامية أواخر أكتوبر تشرين الأول بهدف إصدار الصكوك بعد الانتخابات الأمريكية التي أجريت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

لكن المصرفيين قالوا إن الفوز المفاجئ لدونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي جعل البنك الإسلامي للتنمية - وغيره من مصدري الديون المحتملين في الشرق الأوسط - ينتظر لفترة أطول قليلا لتقييم تأثير فوز ترامب على سوق السندات بالمنطقة.

وقال أحد المصرفيين "الإصدار كان سيخرج في وقت مبكر إذا فازت كلينتون."

وقال مصرفيون إن بعض إصدارات السندات في الشرق الأوسط والتي تم تفويض بنوك بالفعل لترتيبها تقرر تعليقها بسبب اضطرابات السوق الناجمة عن فوز ترامب وإن الترتيب الجديد لإصدارات ربما كانت تطرح بعد فوز كلينتون قد جري تجميده. وقرر مقترضون محتملون الانتظار حتى يناير كانون الثاني لمراقبة كيفية أداء الأسواق.

وقال المصرفي إن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر كانون الأول يبدو مرجحا وأن الأسواق سعرت بالفعل ذلك مضيفا "إذن ما هي ميزة الإصدار الآن وليس في يناير؟"

وقال مدير محفظة استثمار بأدوات الدخل الثابت يتخذ من دبي مقرا "سواء تغيرت أسعار الفائدة أم لا فإن غياب الاتجاه هو المشكلة الرئيسية" في أعقاب فوز ترامب.

وبالإضافة إلي البنك الإسلامي للتنمية فإن شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا من المتوقع أن تطرح إصدار صكوك قريبا وذلك بقيمة من المرجح أن تكون في حدود مليار دولار. وقال مصرفيون إن إصدار السندات الذي سيكون عبر طرح خاص من المتوقع تنفيذه في وقت لاحق هذا الأسبوع.