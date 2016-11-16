المؤشر السعودي يقفز صباحا بعد نفي صندوق الاستثمارات العامة خطط بيع حصص في شركات مدرجة

الرياض 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفز المؤشر السعودي اكثر من اثنين بالمئة في مستهل تعاملات الأربعاء وسط صعود معظم الأسهم المدرجة بعدما أكد صندوق الاستثمارات العامة عدم وجود نية أو خطة لبيع حصص في شركات مدرجة.

وكانت وكالة بلومبرج نشرت أمس عن مصادر لم تسمها أن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي في المملكة يعتزم بيع حصص في شركات محلية. وهبط المؤشر أمس 2.1 بالمئة.

ويمتلك الصندوق حصصا بعشرات المليارات من الدولارت في شركات محلية معظمها مدرج في البورصة. وقال الصندوق في بيان لرويترز اليوم "على النقيض من التكهنات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل إعلامية هذا الصباح لا توجد نية أو خطط لبيع جزء من الحصص التي يملكها الصندوق في أسهم شركات محلية بالسعودية."

وقفز المؤشر 2.3 بالمئة في مستهل التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 6561.4 نقطة.

وارتفعت أسهم الراجحي 0.8 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 1.2 بالمئة والاتصالات السعودية 1.15 بالمئة وبنك الرياض 1.4 بالمئة.