بورصة السعودية تهبط صباحا
0735 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.7% إلى 6600.3 نقطة بعد أن كان مرتفعا في الدقائق الأولى من معاملات اليوم.
* أسهم بنك الرياض تهبط 0.9% وسامبا 2.2% والراجحي 1.2% وينساب 1.3% وكيان 0.6% وبترورابغ 0.5% وسابك 0.3% بعد تراجع أسعار النفط صباحا.
* أسهم صافولا تخسر 1.6% وزين 0.6% وموبايلي 0.65% والاتصالات السعودية 1.85% والحكير 3.9% وجرير 0.96% وارتفاع أسهم المراعي 0.83%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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