المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* مسؤول كبير بقطاع المقاولات قال إن الحكومة السعودية سددت نحو 40 مليار ريال أو ما يعادل 25 بالمئة من مستحقات المقاولين المتأخرة وإنها ستسدد نحو 100 مليار أخرى في الأسابيع المقبلة.