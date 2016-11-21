لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0733 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.43 بالمئة إلى 6599.13 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تواصل التراجع وتعطي إشارات للشراء.
* الرياض المالية تقول المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 6700 - 6875 نقطة في حال صعوده.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.8 بالمئة وينساب 2.13 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 1.9 بالمة والسعودي الفرنسي 0.8 بالمئة.
* أسهم ساب تنخفض 1.7 بالمئة وجرير 0.7 بالمئة والعثيم 0.3 بالمئة وبتروكيم 2.6 بالمئة والسعودية للتموين 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.