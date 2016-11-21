لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا
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* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 1.12 بالمئة عند 6496.7 نقطة.
* مؤشر البنوك ينخفض 1.3 بالمئة.
* الرياض المالية تقول عمليات جني الأرباح تضع ضغوطا على المؤشر.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 3.4 بالمئة وسامبا 4.4 بالمئة والاتصالات 3.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 3.4 بالمئة وساب 4.7 بالمئة.
* أسهم ينساب وجرير تغلق مرتفعة 1.9 بالمئة والمراعي 0.8 بالمئة وساكو 1.4 بالمئة والسعودي الألماني 3.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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