لمحة -الأسهم السعودية ترتفع صباحا مع صعود أسعار النفط

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.59% إلى 6535.53 نقطة مع صعود أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى منذ أواخر اكتوبر تشرين الأول.

* وقفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 49.63 دولار للبرميل بزيادة 1.5 بالمئة عن سعر آخر تسوية لتسجل أعلى مستوى منذ 31 اكتوبر تشرين الأول.