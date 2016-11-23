لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0740 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.96 بالمئة إلى 6664.3 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وعلى إشارات البيع رغم صعود المؤشر.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر سيواجه مقاومة قوية عند 6700 - 6875 نقطة في حال صعوده.
* أسهم جبل عمر ترتفع 2.3 بالمئة وسابك 1.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.4 بالمئة والاتصالات السعودية 1.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة.
* تراجع سبعة اسهم فقط صباحا أبرزها سافكو وينساب بخسائر 0.3 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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