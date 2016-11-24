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صعود قوي للمؤشر السعودي صباحا

Thu Nov 24, 2016 7:56am GMT
 
[-] نص [+]

0748 جمت -

* المؤشر السعودي يقفز 1.4 بالمئة إلى 6889 نقطة.

* مؤشر البنوك يقفز 1.2 بالمئة والبتروكيماويات 1.4 بالمئة.

* الرياض المالية تقول معنويات المتعاملين في السوق مرتفعة بدعم من صعود النفط والأسهم الأمريكية.

* الرياض المالية تقول هناك احتمال لأن يشهد المؤشر تقلبات حادة.

* أسهم الراجحي تقفز 1.9 بالمئة وسابك 1.4 بالمئة وجبل عمر 1.8 بالمئة والمراعي 3.5 بالمئة وصافولا 2.7 بالمئة.

* أسهم العثيم تنخفض 0.3 بالمئة وتراجع سبعة أسهم أخرى لشركات صغيرة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير إسلام يحيى)
 