البنك السعودي الهولندي يغير هويته التجارية إلى "البنك الأول"

الرياض 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في المملكة إنه قرر تغيير الهوية التجارية للمصرف وشركاته التابعة ليصبح مسماه "البنك الأول" بدلا عن "البنك السعودي الهولندي".

كان مساهمو البنك أقروا في أول نوفمبر تشرين الأول خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مقترحا لمجلس الإدارة بتغيير الهوية التجارية للبنك.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إنه سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 27 نوفمبر تشرين الأول في إطلاق العلامة التجارية الجديدة عبر فروع البنك في المملكة وكافة قنواته المصرفية الإلكترونية على أن يتم الانتهاء من تطبيق الهوية الجديدة بصورة نهائية على كافة الأنظمة الداخلية والخارجية في حد أقصاه ثلاثة أشهر.

تأسس البنك السعودي الهولندي في عام 1926 في السعودية وكان في البداية جزءا من الشركة التجارية الهولندية وأنشئ ليقدم خدمات إلى الحجاج الوافدين من اندونيسيا.

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري أنه جرى تعيين بنك كريدي سويس لتولي عملية بيع حصة نسبتها 40 بالمئة يملكها بنك رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) في البنك السعودي الهولندي في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

وقالت عدة مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي السعودي بين المشترين المحتملين لحصة رويال بنك أوف سكوتلند.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)