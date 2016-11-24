السعودي الهولندي يعين سورن نيكولايزن عضوا منتدبا من أول يناير

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي اليوم الخميس إنه عين سورن نيكولايزن عضوا منتدبا للمصرف اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2017.

وسيحل نيكولايزن محل بيرند فان ليندر الذي قال البنك في أكتوبر تشرين الأول إنه سيغادر منصبه في 31 ديسمبر كانون الأول حين ينتهي عقده.

وقال السعودي الهولندي في بيان إن نيكولايزن يتمتع "بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الأعمال المصرفية بما في ذلك الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط."

وأضاف أن نيكولايزن عمل "خلال الأعوام الثمانية الأخيرة مع رويال بنك أوف سكوتلند في لندن وهونج كونج ويشغل عضوية مجلس إدارة البنك الأول (السعودي الهولندي) منذ الأول من يناير 2014."