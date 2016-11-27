لمحة -أسهم البنك الأول السعودي تقفز بعد تغيير الهوية التجارية

0730 جمت -

* أسهم البنك السعودي الأول تقفز 1.2 بالمئة متجاوزة مكاسب السوق لتصل إلى 12.85 ريال (3.4 دولار) في أول جلسة تداول بعد تغيير الهوية التجارية للبنك.

* البنك قال يوم الخميس الماضي إنه قرر تغيير الهوية التجارية لتصبح "البنك الأول" بدلا من "البنك السعودي الهولندي".

* البنك قال إن عملية تغيير الهوية عبر كافة فروعه وكافة القنوات المصرفية الإلكترونية ستستغرق ثلاثة أشهر.

* البنك أعلن أيضا تعيين سورن نيكولايزن عضوا منتدبا للبنك اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2017.

* تغيير هوية البنك يأتي في وقت يعرض فيه الشريك الأجنبي رويال بنك اوف سكوتلند حصته البالغة 40 بالمئة في البنك للبيع.