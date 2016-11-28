لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0745 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.16 بالمئة إلى 6853.4 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء ما يشير إلى احتمال ارتفاع حدة التذبذب.
* أسهم جبل عمر ترتفع 1.1 بالمئة ومعادن 2.5 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والاسمنت السعودية 1.6 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تنخفض 1.1 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.7 بالمئة والعربي الوطني 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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