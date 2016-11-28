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لمحة-المؤشرالسعودي يغلق مرتفعا

Mon Nov 28, 2016 12:19pm GMT
 
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1205 جمت -

* المؤشرالسعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 6903.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت 5.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تتوقع تزايد حدة التذبذب في السوق مع دخول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في الشراء.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 4.2 بالمئة والاتصالات السعودية 2.1 بالمئة والأهلي التجاري 1.4 بالمئة ومعادن وصافولا 2.5 بالمئة.

* أسهم سامبا تغلق منخفضة 0.6 بالمئة والسعودي الفرنسي والإنماء 0.7 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة والمتقدمة 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 