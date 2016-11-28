لمحة-المؤشرالسعودي يغلق مرتفعا

* المؤشرالسعودي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة عند 6903.8 نقطة.

* الرياض المالية تتوقع تزايد حدة التذبذب في السوق مع دخول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في الشراء.