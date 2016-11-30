(البحري) توقع اتفاق تمويل إسلامي بقيمة 350 مليون دولار لبناء ناقلات نفط

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاق تمويل إسلامي بقيمة 350 مليون دولار لأجل عشر سنوات وذلك للدفع مقابل بناء خمس ناقلات نفطية. والشركة هي المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية.

وأضافت الشركة أنه جري ترتيب اتفاق تمويل مرابحة لأجل عشر سنوات من قبل بنك ستاندرد تشارترد الذي سيساهم أيضا في الاتفاق إلى جانب البنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني.

والمرابحة ترتيب تمويل يقوم على هيكل التكلفة زائد الربح ويتوافق مع معايير التمويل الإسلامي.