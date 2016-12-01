لمحة -المؤشر السعودي يقفز لأعلى مستوى في عام مع تفاؤل المتعاملين باتفاق أوبك

0744 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 1.3 بالمئة إلى 7088.2 نقطة.

* المؤشر يسجل أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2015.

* مؤشر البتروكيماويات يقفز 3.4 بالمئة.

* توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء لكن المؤشر قد يواصل الصعود بدعم من الزخم في السوق.

* أسهم سابك ترتفع 2.4 بالمئة وسافكو وينساب 5.05 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة والمتقدمة 4.9 بالمئة.