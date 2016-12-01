لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

* المؤشر يسجل أعلى مستوى في عام بدعم من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يواصل الارتفاع في ظل الزخم في السوق لكن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في الشراء.