لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1245 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 7021.6 نقطة.
* الرياض المالية توقعت في تقرير صباح اليوم اتجاها عرضيا للمؤشر في الجلسات المقبلة.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.6 مليار ريال مع فقدان المتعاملين الاهتمام بالسوق في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* أسهم المجموعة السعودية للاستثمار تغلق مرتفعة 5.5 بالمئة وسامبا 1.9 بالمئة وساب 3.8 بالمئة والكهرباء 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.04 بالمئة.
* أسهم المملكة ترتفع 2.2 بالمئة بعد صفقة مبادلة أسهم مع ديزني مقلصة مكاسبها الصباحية التي تجاوزت ستة بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 0.4 بالمئة والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة والتعاونية 0.7 بالمئة والمتقدمة 0.4 بالمئة واسمنت اليمامة 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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