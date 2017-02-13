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لمحة-المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات ضعيفة

Mon Feb 13, 2017 12:44pm GMT
 
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1235 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 7059.6 نقطة.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية التعاملات 3.8 مليار ريال.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إنه لا توجد دلائل على انعكاس الاتجاه العرضي للمؤشر على المدى القريب.

* أسهم السعودية للكهرباء ترتفع 3.2 بالمئة وجرير 3.1 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة والإنماء 1.4 بالمئة.

* أسهم معادن تنخفض 0.5 بالمئة والاسمنت السعودية والطيار 0.8 بالمئة والعثيم 0.7 بالمئة وسبكيم 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 