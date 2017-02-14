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لمحة-المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط تداولات ضعيفة

Tue Feb 14, 2017 12:29pm GMT
 
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1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.4 بالمئة عند 7032.7 نقطة.

* فيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق محايدة ومن المتوقع أن يواجه المؤشر مقاومة قوية في حال صعوده.

* أسهم الراجحي تنخفض 0.8 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والسعودية للكهرباء 1.02 بالمئة والإنماء 1.01 بالمئة.

* أسهم صافولا ترتفع 1.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية وزين السعودية 1.1 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.4 بالمئة والصحراء 0.3 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 