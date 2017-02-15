لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يصعد 0.1 بالمئة عند 7038.5 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن معنويات المتعاملين في السوق لا تزال ضعيفة.
* الرياض المالية تقول إن التعافي الذي شهده المؤشر مؤخرا قصير المدى وأوشك على الانتهاء لاسيما أن المؤشرات الفنية تظهر بعض الضعف.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وجبل عمر 0.7 بالمئة والكهرباء 0.8 بالمئة والبحري 1.3 بالمئة ومعادن 0.2 بالمئة.
* أسهم جرير وينساب تخسر 1.3 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة وساب 0.7 بالمئة وكيان 0.6 بالمئة.
* أسهم سافكو تخسر 0.35 بالمئة بعد توصية بتوزيع ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016 مقابل ثلاثة ريالات للسهم وزعتها الشركة عن الفترة المقابلة من 2015. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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