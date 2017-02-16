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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Thu Feb 16, 2017 7:47am GMT
 
[-] نص [+]

0740 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.4 بالمئة إلى 7101.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن بعض المستثمرين بالسوق يقتنصون الفرص ببعض الأسهم لكن الاهتمام لا يزال ضعيفا بوجه عام.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية دخلت مناطق المبالغة في الشراء ومؤشرات الاتجاه العام للسوق لا تزال بين المحايدة والسلبية.

* ارتفاع أسهم سابك 1.3 بالمئة وجبل عمر 1.1 بالمئة ومكة للتعمر 1.9 بالمئة والاتصالات السعودية والراجحي 0.4 بالمئة والتعاونية للتأمين 6.3 بالمئة.

* سهم جرير يرتفع 0.4 بالمئة بعد توصية بتوزيع 2.15 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2016.

* هبوط أسهم صافولا 1.01 بالمئة وسافكو 0.7 بالمئة ومعادن 0.2 بالمئة والبنك الأول 0.4 بالمئة والزامل 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 