بورصة السعودية تغلق مرتفعة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.12 بالمئة عند 7140.2 نقطة.
* أسهم سامبا تزيد 0.23 بالمئة والراجحي 0.38 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.66 بالمئة وبنك الرياض 0.46 بالمئة وتراجع بتروكيم 0.95 بالمئة.
* أسهم بنك البلاد تتراجع 1.04 بالمئة وسابك 0.26 بالمئة وسبكيم 1.09 بالمئة وكيان 1.16 بالمئة وبترورابغ 1.77 بالمئة.
* أسهم صافولا ترتفع 1.01 بالمئة وزين 1.7 بالمئة وموبايلي 0.68 بالمئة واستقرار المراعي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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