لمحة -بورصة السعودية تهبط صباحا وسط تراجع لأسهم البتروكيماويات

* أسهم البنوك شهدت مكاسب أمس بعد أن نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات تلقت مئات الملايين من الدولارات من الحكومة منذ بداية العام لتسوية مستحقات لها مما يعد أنباء جيدة للشركة وبنوكها المقرضة.