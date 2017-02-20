لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة

* وقع الاختيار أمس الأحد على رانيا نشار لتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية لتصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك تجاري مدرج في المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.