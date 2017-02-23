لمحة-ارتفاع طفيف لبورصة السعودية صباحا
0715 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.01% إلى 7063.5 نقطة.
* أسهم بنك الجزيرة تكسب 0.4% وسبكيم 0.56% وأسمنت اليمامة 0.26% وصافولا 1.04% والمراعي 0.37%.
* ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال معاملات اليوم الخميس لتصل إلى 56.36 دولار للبرميل.
* أسهم بنك الرياض تتراجع 0.46% وبتروكيم 0.73% وسابك 0.26% وينساب 0.32% وزين 0.55% وموبايلي 0.68% واستقرار كيان وبترورابغ. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.