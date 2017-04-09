لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 7078.8 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للشراء.

* الرياض المالية تقول إن أحجام التداول الضعيفة قد تحد من صعود المؤشر.