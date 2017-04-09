Sun 16 Apr 2017 | 8:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

Sun Apr 9, 2017 12:23pm GMT
 
[-] نص [+]

1214 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.24% عند 7058.6 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن تدني قيم التداول قد يحد من صعود المؤشر.

* أسهم سابك وصافولا تغلق مرتفعة 0.9% والمراعي 0.7% وينساب 0.8% وسبكيم 1.4%.

* أسهم الإنماء تغلق منخفضة 2.7% والراجحي 0.4% والأهلي التجاري 1.03% وسامبا 1.2% وسافكو 2.2%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير علاء رشدي)
 