لمحة-بورصة السعودية تصعد صباحا
0718 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.28 بالمئة إلى 7056.04 نقطة.
* أسهم ساب تكسب 1.37 بالمئة على الرغم من تراجع الأرباح الفصلية 9.3 بالمئة إلى 1.036 مليار ريال.
* أسهم سابك تخسر 1.98 بالمئة بعد إعلان الشركة اليوم عن توزيع ريالين للسهم في 23 أبريل نيسان عن النصف الثاني من 2016.
* أسهم المملكة القابضة ترتفع 0.95 بالمئة بعد الإعلان اليوم عن توزيع 0.50 ريال للسهم من الأرباح المبقاة على أربعة أقساط.
* أسهم زين تقفز 9.8 بالمئة بعد تحول الشركة للربحية في الربع الأول من هذا العام.
* أسهم سامبا تصعد 0.96 بالمئة والراجحي 0.77 بالمئة ومصرف الإنماء 0.34 بالمئة وسبكيم 1.1 بالمئة وكيان 0.63 بالمئة وبترورابغ 2.7 بالمئة واستقرار ينساب وبنك الرياض.
* أسهم جرير تخسر 0.38 بالمئة وارتفاع صافولا 1.4 بالمئة واستقرار المراعي وحلواني اخوان. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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