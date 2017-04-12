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مصادر: حجم أول صكوك دولارية سعودية 8 مليارات دولار

Wed Apr 12, 2017 1:13pm GMT
 
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دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن السعودية حددت الحجم النهائي لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية الدولية عند ثمانية مليارات دولار على شريحتين متساويتين أجلهما خمس وعشر سنوات.

وتحددت الهوامش النهائية للإصدار بواقع 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة التي أجلها خمس سنوات و140 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

كان السعر الاسترشادي الأولي الذي نشر أمس الثلاثاء 115 و155 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة على الترتيب. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 