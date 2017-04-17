نمو صافي ربح مصرف الراجحي السعودي 10.1% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

القاهرة 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 10.11 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بفضل ارتفاع دخل العمليات، متجاوزا توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 2.221 مليار ريال (589.30 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 2.017 مليار ريال قبل عام.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك في المتوسط ربحا فصليا قدره 2.156 مليار ريال.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.3 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلي ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى ارتفاع دخل العمليات الأخرى."

وبحسب البيان، زاد إجمالي دخل العمليات إلى 3.853 مليار ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 3.695 مليار قبل عام.