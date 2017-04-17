صافي ربح بنك الجزيرة السعودي يهبط 43% في الربع/1

الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الجزيرة السعودي اليوم الاثنين هبوط أرباحه الصافية 43.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض دخل العمليات.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن صافي ربحه بلغ 216 مليون ريال (57.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 381 مليونا قبل عام.

وأضاف أن سبب الهبوط يعود إلى "الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 19 في المئة وذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال."

وذكر البنك أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة كما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة ستة في المئة بسبب ارتفاع صافي مخصصات خسائر الائتمان ومصاريف الإيجارات والمباني ورواتب الموظفين وما في حكمها.