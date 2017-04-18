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لمحة-تراجع شبه جماعي للأسهم السعودية عند الإغلاق وسط هبوط أسعار النفط العالمية

Tue Apr 18, 2017 12:34pm GMT
 
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1209 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.99 بالمئة عند 6942.4 نقطة بعد أن كان مرتفعا في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم.

* هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في 11 يوما مع توقعات بأن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في مايو أيار أكبر زيادة شهرية فيما يزيد عن عامين مما يؤجج مخاوف من أن نمو الإنتاج الأمريكي يقوض جهود خفض الإمدادات.

* أسهم سابك تخسر 1.25 بالمئة وسبكيم 2.1 بالمئة وكيان 1.15 بالمئة وبترورابغ 3.25 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة وبتروكيم 1.75 بالمئة.

* أسهم الراجحي تنزل 1.16 بالمئة وجرير 1.18 بالمئة والحكير 1.64 بالمئة والمراعي 1.69 بالمئة وزين 0.9 بالمئة وموبايلي 2.16 بالمئة والمملكة القابضة 2.4 بالمئة وارتفاع صافولا 0.24 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 