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أرباح بنك البلاد السعودي تقفز 31.5% في الربع/1

Wed Apr 19, 2017 5:51am GMT
 
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القاهرة 19 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نموا نسبته 31.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من هذا العام.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 229.4 مليون ريال (61.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 174.5 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 10.8 بالمئة نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية."

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق)
 